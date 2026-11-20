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भीरा खीरी-पलियाकलां के बीच रेल ट्रैक पर पानी का रिसाव होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि 21 नवंबर से गाड़ी संख्या 52259 बिछिया से मैलानी और 52260 मैलानी से बिछिया के बीच संचालित होगी।उन्होंने बताया कि ट्रेन में दो विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। इन कोचों से सफर के दौरान पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का करीब से दीदार कर सकेंगे। वहीं, स्थानीय यात्रियों को भी आवागमन की सुविधा मिलेगी।