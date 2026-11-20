Bahraich News: कल से फिर दौड़ेगी विस्टाडोम ट्रेन
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 20 Nov 2026 01:51 AM IST
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बहराइच। नानपारा-मैलानी मीटरगेज रेलखंड पर निरस्त चल रही विस्टाडोम ट्रेन 21 नवंबर से फिर दौड़ेगी। करीब ढाई माह बाद संचालन शुरू होने से स्थानीय यात्रियों के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व और कतर्नियाघाट वन्यजीव क्षेत्र घूमने आने वाले पर्यटकों को भी राहत मिलेगी।
भीरा खीरी-पलियाकलां के बीच रेल ट्रैक पर पानी का रिसाव होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि 21 नवंबर से गाड़ी संख्या 52259 बिछिया से मैलानी और 52260 मैलानी से बिछिया के बीच संचालित होगी।
उन्होंने बताया कि ट्रेन में दो विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। इन कोचों से सफर के दौरान पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का करीब से दीदार कर सकेंगे। वहीं, स्थानीय यात्रियों को भी आवागमन की सुविधा मिलेगी।
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भीरा खीरी-पलियाकलां के बीच रेल ट्रैक पर पानी का रिसाव होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेन का संचालन बंद कर दिया गया था। पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि 21 नवंबर से गाड़ी संख्या 52259 बिछिया से मैलानी और 52260 मैलानी से बिछिया के बीच संचालित होगी।
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उन्होंने बताया कि ट्रेन में दो विस्टाडोम कोच लगाए गए हैं। इन कोचों से सफर के दौरान पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता का करीब से दीदार कर सकेंगे। वहीं, स्थानीय यात्रियों को भी आवागमन की सुविधा मिलेगी।
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