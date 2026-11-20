Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Fri, 20 Nov 2026 01:52 AM IST
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1- गायत्री महायज्ञ
- सुबह 09:00 बजे। रुपईडीहा नगर पंचायत के साकेत नगर स्थित श्रीराम जानकी इष्ट कॉलेज परिसर में गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक शिव प्रताप सिंह ने दी।
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2- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
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3- भागवत कथा
शाम 05:00 बजे। बेड़नापुर में भागवत कथा होगी। यह जानकारी आयोजक लक्ष्मण प्रसाद मिश्र ने दी।
शाम 05:00 बजे। शिवपुर की ग्राम पंचायत ललुही-पथार भागवत कथा होगी। यह जानकारी आयोजक मोहनलाल मौर्य ने दी।
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- सुबह 09:00 बजे। रुपईडीहा नगर पंचायत के साकेत नगर स्थित श्रीराम जानकी इष्ट कॉलेज परिसर में गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक शिव प्रताप सिंह ने दी।
2- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
3- भागवत कथा
शाम 05:00 बजे। बेड़नापुर में भागवत कथा होगी। यह जानकारी आयोजक लक्ष्मण प्रसाद मिश्र ने दी।
शाम 05:00 बजे। शिवपुर की ग्राम पंचायत ललुही-पथार भागवत कथा होगी। यह जानकारी आयोजक मोहनलाल मौर्य ने दी।