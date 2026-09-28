Bahraich News: बिजली संकट पर उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन

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बहराइच। तेज बारिश और हवाओं से विद्युत पोल व लाइनें क्षतिग्रस्त होने के बाद कई इलाकों में बिजली आपूर्ति अब तक बहाल नहीं हो सकी है। सोमवार सुबह सिविल लाइंस में नाराज लोगों ने मार्ग के बीच में सीढ़ी रखकर और वाहन खड़ा कर प्रदर्शन किया। वहीं, दोपहर करीब दो बजे छोटी बाजार में बिजली न आने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए और जाम लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। एएसपी नगर आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस टीम के आश्वासन के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। करीब 30 मिनट तक सड़क जाम रहने से आवागमन प्रभावित रहा।