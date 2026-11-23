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रविवार सुबह आठ बजे तेज धूप निकली, लेकिन नौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली उत्तर-पश्चिमी हवा ने ठंड बढ़ा दी। दिन में धूप से राहत मिली, लेकिन शाम करीब चार बजे धूप नदारद होते ही सिहरन बढ़ गई। विज्ञापन



मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी ने बताया कि रात के तापमान में स्थिरता आने के संकेत हैं। अगले चार से पांच दिन तक तापमान की स्थिति लगभग ऐसी ही रह सकती है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट की संभावना है। उन्होंने बताया कि सोमवार से अगले तीन दिनों तक हल्की बदली छाई रह सकती है। इससे ठंड का असर बढ़ सकता है। रविवार सुबह आठ बजे तेज धूप निकली, लेकिन नौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली उत्तर-पश्चिमी हवा ने ठंड बढ़ा दी। दिन में धूप से राहत मिली, लेकिन शाम करीब चार बजे धूप नदारद होते ही सिहरन बढ़ गई।मौसम विशेषज्ञ डॉ. पीएल त्रिपाठी ने बताया कि रात के तापमान में स्थिरता आने के संकेत हैं। अगले चार से पांच दिन तक तापमान की स्थिति लगभग ऐसी ही रह सकती है। इसके बाद अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में गिरावट की संभावना है। उन्होंने बताया कि सोमवार से अगले तीन दिनों तक हल्की बदली छाई रह सकती है। इससे ठंड का असर बढ़ सकता है।

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बहराइच। तराई में ठंड का असर बढ़ने लगा है। रात के तापमान में गिरावट जारी है। शनिवार को न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो रविवार को गिरकर 12.8 डिग्री पर पहुंच गया। हालांकि, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा। सुबह हल्का कोहरा और धुंध छाने से लोगों को ठंड का एहसास हुआ।