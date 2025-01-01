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Bahraich News: बाइक खड़ी करने के विवाद में चले लाठी-डंडे, सात घायल

Sat, 10 Oct 2026 12:06 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:06 AM IST
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Clash involving sticks and rods over bike parking leaves seven injured.
मारपीट में घायल युवक।
मिहींपुरवा। मोतीपुर वार्ड में बृहस्पतिवार रात बाइक खड़ी करने के विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी-डंडे चले। इस दौरान सात लोग घायल हो गए। इसमें चार को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जबकि अन्य को सीएचसी मोतीपुर में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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मोतीपुर वार्ड निवासी सोनू (28) बृहस्पतिवार रात घर के पास बाइक खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान पड़ोसी ओमप्रकाश यादव के परिजनों ने वहां बाइक खड़ी करने से मना कर दिया। इसी बात पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी। मारपीट में ओमप्रकाश (60), अर्जुन (40), धनंजय (18), अमरजीत (13), गौतम (28) और उर्मिला देवी (38) तथा दूसरे पक्ष के सोनू घायल हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया। ओमप्रकाश, अर्जुन, धनंजय और उर्मिला देवी की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।
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मोतीपुर थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने बताया कि सुनीता देवी की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दूसरे पक्ष से अभी तहरीर नहीं मिली है। सीओ मिहींपुरवा अमित कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मारपीट में घायल युवक।

मारपीट में घायल युवक।

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