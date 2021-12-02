Bahraich News: 122 ट्रेनर तैयार, तहसील स्तर पर देंगे प्रशिक्षण

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जनगणना के तहत 16 से 30 नवंबर तक लोग एप के माध्यम से स्वगणना कर सकेंगे। इस दौरान लोग अपनी और परिवार के सदस्यों से संबंधित निर्धारित जानकारियां दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जनगणना के अगले चरणों में सूचनाओं का सत्यापन और संकलन किया जाएगा।जनगणना का कार्य त्रुटिरहित ढंग से पूरा कराने के लिए मास्टर ट्रेनर कार्मिकों को निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं दर्ज करने, आंकड़ों का संकलन करने और पूरी प्रक्रिया की जानकारी देंगे। तहसील स्तर पर प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कार्मिकों को उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार तैनात किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा हो गया है। अब ये तहसील स्तर पर जनगणना कार्य में लगाए जाने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षित करेंगे।