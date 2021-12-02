Bahraich News: परिषदीय विद्यालयों में आज रहेगा अवकाश

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बहराइच। जिले में शनिवार को पितृ विसर्जन के अवसर पर परिषदीय विद्यालयों में अवकाश रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के सचिव के निर्देश के क्रम में यह फैसला लिया गया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रण में संचालित कक्षा एक से आठ तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। विभाग ने संबंधित विद्यालयों के लिए अवकाश घोषित किया है।