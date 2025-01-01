Bahraich News: डग्गामार वाहन बने नासूर, रोडवेजकर्मियों का प्रदर्शन

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संविदा कर्मचारी एकता संघ, उत्तर प्रदेश की रुपईडीहा शाखा के नेतृत्व में निकाली गई रैली में डिपो अध्यक्ष आफताब अहमद कुरैशी समेत दर्जनों चालक और परिचालक शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि डग्गामार वाहनों के कारण रोडवेज बसों की आय प्रभावित हो रही है। विज्ञापन

सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम प्रकाश ने बताया कि कस्बे में आठ से नौ स्थानों पर बस स्टैंड संचालित हो रहे हैं। इससे प्रतिदिन तीन से चार लाख रुपये तक का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। संविदा कर्मचारी एकता संघ, उत्तर प्रदेश की रुपईडीहा शाखा के नेतृत्व में निकाली गई रैली में डिपो अध्यक्ष आफताब अहमद कुरैशी समेत दर्जनों चालक और परिचालक शामिल हुए। कर्मचारियों का कहना है कि डग्गामार वाहनों के कारण रोडवेज बसों की आय प्रभावित हो रही है।सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राम प्रकाश ने बताया कि कस्बे में आठ से नौ स्थानों पर बस स्टैंड संचालित हो रहे हैं। इससे प्रतिदिन तीन से चार लाख रुपये तक का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में अधिकारियों को पत्र भी भेजा गया है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

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रुपईडीहा। कस्बे में जगह-जगह संचालित डग्गामार वाहनों के स्टैंड से रोडवेज बसों को पर्याप्त यात्री नहीं मिल रहे हैं। इससे परिवहन निगम को हर महीने 90 लाख से एक करोड़ रुपये तक के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने डिपो से आदर्श थाना रुपईडीहा तक रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने डग्गामार वाहनों के संचालन पर रोक लगाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।