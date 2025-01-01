Bahraich News: सेंध लगाकर तीन लाख का माल पार किया

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पीड़ित धर्मराज के मुताबिक, रविवार रात वह परिजनों के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। देर रात चोरों ने घर के पीछे बने कमरे में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद एक बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे पांच हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवर और फूल के कीमती बर्तन व अन्य सामान चोरी कर लिए। सुबह परिजनों के जागने पर घर का सामान बिखरा मिला तो सभी को चोरी की जानकारी हुई। धर्मराज ने बताया कि चोरी से करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है। विज्ञापन



थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। उधर चोरी की घटना के चलते आसपास के लोगों में आक्रोश है। पीड़ित धर्मराज के मुताबिक, रविवार रात वह परिजनों के साथ घर के बरामदे में सो रहे थे। देर रात चोरों ने घर के पीछे बने कमरे में सेंध लगाकर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद एक बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे पांच हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के जेवर और फूल के कीमती बर्तन व अन्य सामान चोरी कर लिए। सुबह परिजनों के जागने पर घर का सामान बिखरा मिला तो सभी को चोरी की जानकारी हुई। धर्मराज ने बताया कि चोरी से करीब तीन लाख रुपये का नुकसान हुआ है।थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। उधर चोरी की घटना के चलते आसपास के लोगों में आक्रोश है।

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मटेरा। भग्गड़वा गांव निवासी धर्मराज के घर में रविवार देर रात चोरों ने सेंध लगाकर नकदी, जेवर और पीतल के बर्तन समेत करीब तीन लाख का माल पार कर दिया। परिजन घर के बरामदे में सोते रहे और चोर पीछे के कमरे में सेंध लगाकर भाग गए। सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की।