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Bahraich News: बोरे में मिले युवक के शव की पहचान नहीं, जांच तेज

Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:52 PM IST
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Body of youth found in sack unidentified; investigation intensified.
बहराइच। पिपरहवा गांव के पास सरयू नहर में रविवार सुबह बोरे में बंद मिले युवक के शव की पहचान नहीं हो सकी है। करीब 28 वर्षीय युवक के गले के पिछले हिस्से पर जख्म के निशान मिले थे। इससे हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए जांच तेज कर दी है।
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ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बोरा खोलकर शव बाहर निकाला था। आसपास के गांवों के लोगों को बुलाकर पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। शव को मर्च्युरी में रखवाया गया है।
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थाना प्रभारी प्रेमपाल सिंह ने बताया कि पहचान और घटना के खुलासे के लिए टीम गठित की गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ लोगों से पूछताछ की जा रही है। मृतक की फोटो जिले के विभिन्न थानों के अलावा गोंडा, बलरामपुर और श्रावस्ती पुलिस को भेजी गई है। सीओ नानपारा चित्रांशु गौतम ने बताया कि जोन और रेंज कार्यालय से भी संपर्क किया गया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है।
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