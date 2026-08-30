Bahraich News: नदी में उतराता मिला अज्ञात युवक का शव

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बौंडी। चेतरा कुट्टी ग्राम के पास शनिवार दोपहर ग्रामीणों ने एक युवक का शव सरयू नदी में उतराते देखा। पुलिस कर्मियों ने शव को नदी से निकलवाकर शिनाख्त कराने के प्रयास किए, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। ग्रामीणों के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास है। उसके पास से 1300 रुपये भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।