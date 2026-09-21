Bahraich News: हाईवे के किनारे झाड़ियों में मिला युवक का शव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:57 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:57 PM IST
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चित्तौरा। आसाम हाईवे पर महाराज गांव के पास सोमवार सुबह सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव को झाड़ियों से बाहर निकलवाया और आसपास के लोगों से पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। मृतक के पास पहचान संबंधी कोई दस्तावेज भी नहीं मिला। पुलिस ने शव की फोटोग्राफी कराने के बाद उसे मर्च्युरी में रखवा दिया है।
सोमवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में युवक का शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी दरगाह अमितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के कंधे पर चोट के निशान मिले। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया युवक की मौत किसी सड़क हादसे में होने की संभावना है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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सोमवार सुबह ग्रामीणों ने सड़क किनारे झाड़ियों में युवक का शव पड़ा देखकर पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी दरगाह अमितेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के कंधे पर चोट के निशान मिले। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास है। एएसपी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि प्रथमदृष्टया युवक की मौत किसी सड़क हादसे में होने की संभावना है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।
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