बहराइच: झोपड़ी में घुसकर चारपाई पर सो गया तेंदुआ, दुकानदारों में दहशत, मची अफरातफरी

नगर पंचायत मिहींपुरवा के दरोगापुरवा वार्ड में बुधवार शाम सड़क किनारे झोपड़ी में तेंदुआ घुस गया और चारपाई पर जाकर बैठ गया। तेंदुए को देखकर दुकानदारों में अफरा-तफरी मच गई। शोर होने पर तेंदुआ झोपड़ी से निकलकर खेतों की ओर भाग गया।

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दरोगापुरवा से गोपिया नहर जाने वाली सड़क किनारे बालू डंप के पास पालेसर चक्की लगी है। इसके पास बनी झोपड़ी में शाम करीब पांच बजे दुकानदार यूसुफ नल पर हाथ धोने पहुंचा। इसी दौरान उसकी नजर झोपड़ी के अंदर चारपाई पर बैठे तेंदुए पर पड़ी। उसने मोबाइल से तेंदुए की तस्वीर खींची और भागकर दुकान में पहुंचा।सूचना पर आसपास के लोग जुटे तो शोर सुनकर तेंदुआ खेतों में चला गया। घटना से दुकानदारों और ग्रामीणों में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से निगरानी बढ़ाने और पिंजड़ा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है।