Bahraich News: 21 से चलेगा जागरूकता कार्यक्रम
लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:41 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:41 PM IST
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बहराइच। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस तथा विश्व बधिर दिवस पर आगामी 21 से 27 सितंबर तक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस सिलसिले में 25 सितंबर को प्रात: दस बजे से शाम चार बजे तक विकास भवन सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक जिला दिव्यांग एवं सशक्तीकरण विभाग हैं। इनका सहयोग देवीपाटन डिवीजन डीफ वेलफेयर एसोसिएशन कर रहे हैं। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन एवं सशक्तीकरण अधिकारी डॉ. अजीत कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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