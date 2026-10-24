Bahraich News: ईसीसीई एजुकेटर्स को बांटे गए नियुक्ति पत्र

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बहराइच। विकास भवन सभागार में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में 140 ईसीसीई एजुकेटर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) सुनील कुमार धनवंता की अध्यक्षता और एमएलसी डॉ. प्रज्ञा त्रिपाठी की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में नवनियुक्त एजुकेटर्स में भारी उत्साह देखा गया। इस दौरान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।