Bahraich News: गोंडा-नेपालगंज प्रखंड की सभी ट्रेनें रद्द

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नेपालगंज रोड से वाराणसी के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब चार बजे रवाना हुई थी। सुबह पांच बजे ट्रेन के रिसिया पहुंचने पर ट्रैक पर पेड़ गिरने की जानकारी मिली। इसके बाद वाराणसी एक्सप्रेस को रिसिया रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया।नानपारा जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक हरिकृष्ण मिश्रा ने बताया कि तेज हवा के कारण ट्रैक से एक पेड़ हटाया जा रहा है तो दूसरे स्थान पर पेड़ गिर जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सभी ट्रेनों का संचालन आगामी आदेश तक रोक दिया गया है। तकनीकी दल ट्रैक से पेड़ हटाने में जुटा है।उधर, बिछिया रेलवे स्टेशन के पास भी रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ। कारीकोट-सुजौली मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित रहा। बिछिया जंगल के वन बैरियर के आसपास जलभराव होने से राहगीरों को भी परेशानी उठानी पड़ी।