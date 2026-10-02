Bahraich News: बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:54 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:54 PM IST
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फखरपुर। चार वर्षीय बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची चार अगस्त को घर के बाहर खेलते समय लापता हुई थी। तीन दिन बाद सात अगस्त को वह गांव के बाहर चकरोड पर घायलावस्था में मिली थी। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज से लखनऊ रेफर किया गया था।
क्षेत्र निवासी बच्ची के पिता ने पांच अगस्त को थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की। सात अगस्त को बच्ची के मिलने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया।
स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने बच्ची से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। उससे मिली जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी रामकुमार राजभर ने सरायकाजी निवासी बदरुदूजा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कैसरगंज डीके श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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क्षेत्र निवासी बच्ची के पिता ने पांच अगस्त को थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू की। सात अगस्त को बच्ची के मिलने के बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया।
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स्वस्थ होने के बाद पुलिस ने बच्ची से पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किया। उससे मिली जानकारी के आधार पर थाना प्रभारी रामकुमार राजभर ने सरायकाजी निवासी बदरुदूजा को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। सीओ कैसरगंज डीके श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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