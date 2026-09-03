Bahraich News: सरयू में छोड़ा 3.18 लाख क्यूसेक पानी, नौ गांव बाढ़ से घिरे

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सुजौली थाना क्षेत्र के रामपुर रेतिया, संपतपुरवा, गुप्तापुरवा, धरमपुर रेतिया, त्रिलोकी गौढ़ी, टिलवा, मुजवा, चहलवा और मौरहवा समेत करीब दर्जनभर गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। रामपुर रेतिया के दशरथपुरवा में बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा है। गांव को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर पानी बहने से आवागमन प्रभावित हो गया है।चहलवा समेत नौ गांवों में खेतों में पानी भरने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो रात में घरों तक पानी पहुंच सकता है। वहीं मौरहवा में कटान ने नई चिंता खड़ी कर दी है। नदी किनारे लगा निजी कंपनी का मोबाइल टाॅवर अब नदी से महज 20 मीटर दूर रह गया है। तेज कटान के चलते टाॅवर पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटानरोधी उपाय कराने की मांग की है। वहीं, उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि प्रभावित गांवों में राजस्व टीमें लगी हुई हैं। हालात पर नजर रखी जा रही है।राहत-बचाव के इंतजाम पर सवालबाढ़ का पानी गांवों की ओर बढ़ने के बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि राहत और बचाव कार्य प्रभावी रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। नदी किनारे बसे लोग रात में जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर सहमे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रभावित गांवों में ग्रामीणों को तत्काल राहत और आवागमन की चिंता बनी हुई है।बुधवार को जलस्तर की स्थितिस्थानजलस्तरखतरे का निशानडिस्चार्जशारदा बैराज 135.10 मीटर135.49 मीटर1,46,172 क्यूसेकगिरिजापुरी बैराज 135.70 मीटर136.78 मीटर1,64,038 क्यूसेकसरयू बैराज 130.70 मीटर133.50 मीटर8,284 क्यूसेकतीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,18,494 क्यूसेकएल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.04 मीटर, खतरे का निशान 106.07 मीटरघूरदेवी महसी पर जलस्तर 112.16 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर