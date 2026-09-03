फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   3.18 lakh cusecs of water released into the Saryu; nine villages marooned by floods.

Bahraich News: सरयू में छोड़ा 3.18 लाख क्यूसेक पानी, नौ गांव बाढ़ से घिरे

Thu, 03 Sep 2026 12:31 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:31 AM IST
विज्ञापन
3.18 lakh cusecs of water released into the Saryu; nine villages marooned by floods.
मिहींपुरवा के रामपुर रेतिया में सड़क पर चल रहा बाढ़ का पानी व रास्ता पार करतीं छात्राएं। 
बहराइच/बिछिया। सरयू नदी के जलस्तर में बुधवार को भी उतार-चढ़ाव का दौर जारी रहा। शाम चार बजे एल्गिन ब्रिज पर नदी का जलस्तर 106.04 मीटर दर्ज हुआ, जो खतरे के निशान 106.07 मीटर से महज तीन सेंटीमीटर नीचे है। इसी बीच चौधरी चरण सिंह गिरिजापुरी समेत तीन बैराजों से करीब 3.18 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से जंगल से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का संकट फिर गहरा गया है। सुजौली क्षेत्र के नौ गांव पानी से घिर गए हैं। कई जगह आवागमन बाधित है और खेतों में पानी भरने से फसलों पर भी संकट मंडरा रहा है। पानी की यही स्थिति बनी रही तो बृहस्पतिवार सुबह तक महसी क्षेत्र में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है।
विज्ञापन


सुजौली थाना क्षेत्र के रामपुर रेतिया, संपतपुरवा, गुप्तापुरवा, धरमपुर रेतिया, त्रिलोकी गौढ़ी, टिलवा, मुजवा, चहलवा और मौरहवा समेत करीब दर्जनभर गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, इससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। रामपुर रेतिया के दशरथपुरवा में बाढ़ का पानी गांव में घुसने लगा है। गांव को जोड़ने वाली पुलिया के ऊपर पानी बहने से आवागमन प्रभावित हो गया है।
विज्ञापन

चहलवा समेत नौ गांवों में खेतों में पानी भरने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो रात में घरों तक पानी पहुंच सकता है। वहीं मौरहवा में कटान ने नई चिंता खड़ी कर दी है। नदी किनारे लगा निजी कंपनी का मोबाइल टाॅवर अब नदी से महज 20 मीटर दूर रह गया है। तेज कटान के चलते टाॅवर पर भी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कटानरोधी उपाय कराने की मांग की है। वहीं, उपजिलाधिकारी मोनालिसा जौहरी ने बताया कि प्रभावित गांवों में राजस्व टीमें लगी हुई हैं। हालात पर नजर रखी जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

राहत-बचाव के इंतजाम पर सवाल

बाढ़ का पानी गांवों की ओर बढ़ने के बावजूद ग्रामीणों का कहना है कि राहत और बचाव कार्य प्रभावी रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। नदी किनारे बसे लोग रात में जलस्तर बढ़ने की आशंका को लेकर सहमे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन प्रभावित गांवों में ग्रामीणों को तत्काल राहत और आवागमन की चिंता बनी हुई है।
बुधवार को जलस्तर की स्थिति
स्थान
जलस्तर
खतरे का निशान
डिस्चार्ज
शारदा बैराज 135.10 मीटर
135.49 मीटर
1,46,172 क्यूसेक
गिरिजापुरी बैराज 135.70 मीटर
136.78 मीटर
1,64,038 क्यूसेक

सरयू बैराज 130.70 मीटर
133.50 मीटर
8,284 क्यूसेक
तीनों बैराजों से सरयू नदी में छोड़ा गया पानी : 3,18,494 क्यूसेक
एल्गिन ब्रिज पर जलस्तर 106.04 मीटर, खतरे का निशान 106.07 मीटर

घूरदेवी महसी पर जलस्तर 112.16 मीटर, खतरे का निशान 112.15 मीटर
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed