Bahraich News: सरयू का जलस्तर बढ़ने से शिवपुर के 25 गांव प्रभावित

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शिवपुर। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से शिवपुर ब्लॉक के 25 गांव प्रभावित हुए हैं। शनिवार को चौकसाहार के मजरा झुंडी में रामनिवास का पक्का मकान और शिवकुमार की आवासीय झोपड़ी नदी में समाहित हो गई। क्षेत्रीय लेखपाल राजकुमार वर्मा ने मौके पर पहुंचकर दोनों घरों का निरीक्षण किया और रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेजी। तहसीलदार विकास कुमार ने बताया कि अभी फसल, आबादी और रास्ते प्रभावित नहीं हुए हैं। सभी बाढ़ चौकियों को सक्रिय कर दिया गया है। नायब तहसीलदार मथुरा प्रसाद और लेखपाल क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। ब्लॉक मुख्यालय स्थित बाढ़ शरणालय का भी निरीक्षण किया गया।