Bahraich News: पेड़ व दीवार गिरने से 24 घायल, तीन गंभीर

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कोतवाली देहात के बनवारी गांव निवासी नूरी खान (12) शनिवार सुबह घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान पेड़ गिरने से वह घायल हो गई। श्रावस्ती के बवलिया, सोनवा निवासी मीना कुमारी (25) भी पेड़ की चपेट में आकर घायल हुईं। दोनों का मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है।पयागपुर निवासी ममता शर्मा (33) पति सुनील कुमार (34) के साथ कार से लखनऊ जा रही थीं। कैसरगंज के पास पेड़ कार पर गिरने से दोनों गंभीर घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। नानपारा के अलीगंज निवासी शमां (35) तेज हवा के कारण छत से गिरकर घायल हो गईं। उन्हें भी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।फखरपुर के खपुरवा निवासी अफसरुल (15) कच्ची दीवार गिरने से घायल हो गए। इसके अलावा परसौरा की उमा देवी (40), रिसिया के लौकी निवासी अतीक अली (50), बबुरानी के राजकुमार साहनी (60) व रमा देवी (45) पेड़ गिरने से घायल हुए हैं। 14 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया।