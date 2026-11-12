Bahraich News: कृषक दुर्घटना योजना से 130 लाभार्थियों को मिले 5.02 करोड़

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बहराइच में सांसद डॉ. आनंद कुमार गोंड, विधायक नानपारा राम निवास वर्मा और जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय की मौजूदगी में 15 लाभार्थियों को 58.75 लाख रुपये के डेमो चेक वितरित किए गए। डीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 105 स्वीकृत दावों के सापेक्ष 130 लाभार्थियों के खातों में 5.02 करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं। इनमें कैसरगंज के 26, सदर के 23, महसी के 16, नानपारा के 36, मिहींपुरवा के 17 और पयागपुर के 12 लाभार्थी शामिल हैं।उन्होंने बताया कि अप्रैल 2026 से अब तक जिले में 419 दावे स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत मृत्यु या 100 प्रतिशत दिव्यांगता पर पांच लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता पर एक से तीन लाख रुपये तक सहायता दी जाती है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर, पट्टाधारक और बटाईदार भी इसके पात्र हैं। दुर्घटना के छह माह के भीतर तहसील कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है।