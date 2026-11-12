Bahraich News: 16 नवंबर से शुरू होगी स्वगणना

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अभियान के तहत लोग 30 नवंबर तक स्वगणना कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित पोर्टल पर परिवार का आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। जानकारी भरने के बाद एक आईडी मिलेगी। घर पहुंचने वाले बीएलओ को यह आईडी दिखानी होगी, जिसके आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और संबंधित कर्मचारियों को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। स्कूलों और अन्य संस्थानों के माध्यम से भी लोगों को स्वगणना की प्रक्रिया के प्रति जागरूक किया जाएगा। बैठक में अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे।अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि स्वगणना को लेकर बृहस्पतिवार को ऑडिटोरियम में अधिकारियों और प्रधानाचार्यों की बैठक बुलाई गई है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने एंड्रॉयड फोन से पोर्टल पर परिवार का विवरण दर्ज कर स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करें।