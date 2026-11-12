Bahraich News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Thu, 12 Nov 2026 01:26 AM IST
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1- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
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2- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
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3- श्रीराम कथा
शाम 05:00 बजे। पयागपुर के ग्राम शिवदहा में श्रीराम कथा होमी। यह जानकारी आयोजक डॉ. जी सिंह ने दी।
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सुबह 10:00 बजे। केडीसी मैदान पर क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। यह जानकारी आयोजक गोविंद ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में हॉकी का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच मो. आरिफ ने दी।
शाम 04:00 बजे। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में फुटबॉल का अभ्यास मैच होगा। यह जानकारी कोच राकेश पासवान ने दी।
2- विशेष पूजा व शृंगार
शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।
3- श्रीराम कथा
शाम 05:00 बजे। पयागपुर के ग्राम शिवदहा में श्रीराम कथा होमी। यह जानकारी आयोजक डॉ. जी सिंह ने दी।