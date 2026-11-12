Bahraich News: परिषदीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा 17 से

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शैक्षिक सत्र 2026-27 में जिले के परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के 3,96,553 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 बजे और दूसरी पाली दोपहर 12:30 से 2:30 बजे तक चलेगी। कक्षा एक के विद्यार्थियों का मौखिक मूल्यांकन होगा। कक्षा दो से पांच तक लिखित और मौखिक, जबकि कक्षा छह से आठ तक लिखित परीक्षा कराई जाएगी।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रश्नपत्रों की तैयारी, छपाई और वितरण समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।खंड शिक्षा अधिकारी करेंगे औचक निरीक्षणबीएसए ने बताया कि प्रत्येक विकासखंड में खंड शिक्षा अधिकारियों को परीक्षा की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वह स्वयं भी विद्यालयों का भ्रमण कर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे।