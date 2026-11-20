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शिकायतकर्ता उपेंद्र धामा ने बताया कि वह बृहस्पतिवार रात उदयवीर की डेयरी के बाहर बैठे थे। यह डेयरी बड़ौत-मेरठ मार्ग पर स्थित है। तभी बरनावा की तरफ से काले रंग की स्कॉर्पियो कार में कुछ युवक पहुंचे। उन्होंने वहां बैठे विनीत धामा और कुलबीर धामा से उपेंद्र का नाम लेकर पूछताछ की। विनीत और कुलबीर ने युवकों की मंशा भांपते हुए प्रधान के वहां न होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद कार सवार युवकों ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि उपेंद्र धामा डेयरी पर मिल जाता तो आज उसे जान से मार देते। धमकी देने के बाद आरोपी अपनी स्कॉर्पियो लेकर बड़ौत की तरफ भाग गए।इस मामले में जांच अधिकारी एसएसआई नरेश चंद यादव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। जांच के आधार पर कार सवार लोगों की पहचान की जाएगी। पहचान होने के बाद आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।