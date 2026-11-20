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ककौरकलां निवासी पशुपालक कल्लू सोनीपत के गन्नौर से पशुओं के चारे के लिए पुआल लेकर आ रहा था। देवगौड़ा मार्ग पर बिजली के खंभे के तार नीचे थे, जिससे ट्रॉली उनसे टकरा गई। टकराव के बाद पुआल में आग लग गई और देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। आग लगने पर कल्लू ने जलती हुई ट्रॉली को आबादी से दूर ले जाने का प्रयास किया। वह ट्रॉली को करीब आधा किलोमीटर तक खींचकर ले गया। मगर प्राथमिक विद्यालय नंबर छह के पास आग ने विकराल रूप ले लिया। वह ट्रॉली को आबादी से बाहर नहीं ले जा पाया। लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी और खुद ही बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की। आग लगने से मार्ग पर जाम लग गया। लोगों ने करीब एक घंटे तक आग पर काबू पाने का प्रयास किया। अग्निशमन विभाग की गाड़ी करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया।ट्रैक्टर चालक कल्लू ने बताया कि तारों के नीचे होने के कारण यह घटना हुई। उसने बताया कि चिंगारी पुआल पर गिरने से आग लगी। आबादी के बीच आग लगने से बड़ा खतरा पैदा हो गया था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर ट्रॉली को दूर ले जाने की कोशिश की।-जाम में फंस गई अग्निशमन विभाग की गाड़ीबड़ौत-छपरौली मार्ग पर सिनौली में पुलिया निर्माण के चलते जाम लगा हुआ था। वहां पर अग्निशमन की गाड़ी भी फंस गई। इससे अग्निशमन कर्मी करीब एक घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंच सके। हालांकि आग से बड़ा हादसा नहीं हुआ।वर्जन:- पुआल से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की ऊंचाई ज्यादा होने के चलते बिजली के तारों से टकराने पर हादसा हुआ है। कर्मियों को वहां भेजा गया है और जो भी कमियां हैं, उन्हें ठीक कराया जा रहा है। -बबलू कुमार, एसडीओ ऊर्जा निगमट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से खंभा टूटा, पुआल में आग लगीसंवाद न्यूज एजेंसीबिनौली। बड़ौत-मेरठ मार्ग पर बिनौली गांव में बृहस्पतिवार सुबह एक पुआल से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर के बाद पुआल में आग लग गई, जिससे करीब एक घंटे तक जाम लगा रहा।झज्जर जिले के बिगल गांव निवासी संदीप मेरठ के हर्रा गांव में पुआल बेचने जा रहा था। बिनौली गांव में एक टेंपो को बचाने के प्रयास में उसकी ट्रॉली बिजली के खंभे से टकरा गई। खंभा टूटने से निकले तारों की चिंगारी से पुआल में आग लग गई। संदीप ने तुरंत ट्रैक्टर को बरनावा की तरफ दौड़ाकर खाली जगह में पुआल पलट दी। इस सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीओ सुकन्या शर्मा ने बताया कि मलबा हटाकर जाम खुलवा दिया गया है।