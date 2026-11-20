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कोताना खादर में अब्दुल रहमान के नाम 24 बीघा और कोताना बांगर में हबीबुल रहमान के नाम 10 बीघा जमीन दर्ज है। दोनों करीब 40 साल पहले पाकिस्तान चले गए थे, लेकिन जमीन आज भी उनके नाम दर्ज है। यह मामला सामने आने के बाद जांच शुरू कराई गई है। इसमें जमीन से संबंधित खतौनियों, पुराने राजस्व रिकॉर्ड और अब तक हुई कार्रवाई की पड़ताल की जाएगी। साथ ही जमीन पर मौजूदा कब्जे और खेती करने वालों की स्थिति भी देखी जाएगी। यह भी जांच होगी कि जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित करने की प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। एसडीएम सुशांत श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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बड़ौत। पाकिस्तान जा चुके लोगों के नाम कोताना में 34 बीघा जमीन दर्ज होने के मामले में प्रशासन ने जांच शुरू करा दी है। एसडीएम बड़ौत सुशांत श्रीवास्तव ने प्रकरण की जांच तहसीलदार को सौंप दी है। तहसीलदार राजस्व अभिलेखों की जांच कर पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करेंगे।