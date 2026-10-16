फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Smiles appeared on the faces of 179 people upon the recovery of their lost mobile phones.

Baghpat News: खोए मोबाइल मिलने पर 179 लोगों के चेहरे पर दिखी मुस्कान

Fri, 16 Oct 2026 01:45 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Smiles appeared on the faces of 179 people upon the recovery of their lost mobile phones.
- तीन साल पुराना मोबाइल भी मिला, बरामद मोबाइलों की कीमत 42 लाख रुपये बताई गई
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। जिलेभर से खोए 179 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद कर लिए, जिनके वापस मिलते ही रमाला थाने में तैनात दरोगा एनपी सिंह समेत 179 लोगों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। बरामद किए गए मोबाइल की कीमत 42 लाख रुपये से ज्यादा बताई जा रही है।
पुलिस लाइन में बृहस्पतिवार को एसपी पूर्णेंदु सिंह ने बरामद किए गए मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। मोबाइल मिलने पर रमाला थाने में तैनात दरोगा एनपी सिंह ने बताया कि दो साल पहले जुलाई माह में सरकारी कार्य से प्रयागराज जाते समय ट्रेन में मोबाइल खो गया था। इसके बाद तलाश करने के बाद भी नहीं मिला। जिसकी शिकायत थाने में कर दी गई थी। इनके अलावा बड़ागांव के रहने वाले सुदेश ने बताया कि काफी समय पहले गांव में ही मोबाइल खो गया था।
विज्ञापन

एसपी पूर्णेंदु सिंह का कहना है कि जिले के लोगों के मोबाइल खोने की शिकायत मिलने पर पोर्टल पर डिटेल अपलोड की गई। जैसे ही मोबाइल खोला गया, उसकी सूचना मिल गई। इसके बाद मोबाइल बरामद कर लिया गया। बरामद किए गए मोबाइल दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में चलते हुए मिले।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed