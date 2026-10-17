Baghpat News: पूर्वी यमुना नहर पुल से इस माह शुरू होगा वाहनों का संचालन

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फोटो संख्या 5संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। नगर के छपरौली मार्ग पर पूर्वी यमुना नहर पर पुल के चौड़ीकरण का काम इस महीने में पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। पुल के चौड़ीकरण से जाम की समस्या दूर होने से 25 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।पूर्वी यमुना नहर पर बने पुल की चौड़ाई कम होने के कारण दिनभर मार्ग पर जाम लगा रहता था, जिससे वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जाम में फंसने से लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते थे। अक्सर स्कूली वाहन जाम में फंस जाते थे और परेशानी होती थी। इसी समस्या के समाधान के लए पुराने पुल को तोड़कर इसके चौड़ीकरण का काम शुरू किया गया है।अधिकारियों के अनुसार काम जल्द पूरा कर इस माह पुल से वाहनों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। मनोज, देवेंद्र, राहुल, सुरेश समेत अन्य लोगों का कहना है कि पुल का चौड़ीकरण होने से जहां जाम की समस्या दूर होगी। मार्ग से जुड़े लोयन, मलकपुर, सिनौली, नंगला, शेरपुर, लुहारा, बदरखा, छपरौली, तिलवाड़ा समेत 25 गांव के लोगों को लाभ मिलेगा।वर्जनपूर्वी यमुना नहर पर पुल के चौड़ीकरण का काम चल चल रहा है, जो अधिकतर तैयार हो चुका है। इस माह पुल को वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा।-अतुल कुमार, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग