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Baghpat News: दुष्कर्म के मामले में समझौता नहीं करनेे पर धमकी का आरोप

Sat, 17 Oct 2026 06:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Sat, 17 Oct 2026 06:02 PM IST
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Allegation of threats for refusing to reach a settlement in a rape case
संवाद न्यूज एजेंसी
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खेकड़ा। शाहजहांपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने शनिवार को कोतवाली में शिकायत कर बताया कि वर्तमान में वह परिवार के साथ खेकड़ा क्षेत्र एक गांव में रहता है। पास में एक युवक राजकुमार भी रहता था।

राजकुमार ने उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया। बेटी ने घटना के बारे में बताया तो उन्होंने 24 सितंबर को कोतवाली में आरोपी के खिलाफ शिकायत करके प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि अब आरोपी और उसके साथी समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और समझौता नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर आशीष पुंडीर का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
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