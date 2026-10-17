Baghpat News: सीआईएसएफ के सिपाही की मां का शव तालाब में मिला

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बिना पोस्टमार्टम कराए अंतिम संस्कार कियासंवाद न्यूज एजेंसीछपरौली। सिनौली गांव के सीआईएसएफ के सिपाही राहुल मान की मां सतबीरी देवी (60) का शव शनिवार सुबह घर के पीछे तालाब में मिला। वह तीन दिन से लापता थी। परिजनों ने पैर फिसलने से तालाब में गिरकर डूबने से मौत होने की घटना मानते हुए पोस्टमार्टम कराए बिना ही अंतिम संस्कार कर दिया।सिनौली गांव निवासी सीआईएसएफ के सिपाही राहुल मान ने बताया कि उनकी मां सतबीरी देवी 14 अक्तूबर को घर से लापता हो गई थी। परिवार वाले उनकी तलाश में जुटे थे। कई जगहों पर तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। शनिवार की सुबह करीब आठ बजे गांव के लोगों को घर के पीछे बने तालाब में एक शव दिखाई दिया। इसकी सूचना मिलते ही गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई।शव को बाहर निकालकर देखा तो उसकी पहचान हुई। राहुल ने बताया कि मां का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। राहुल मान मुंबई और उनके बड़े भाई गौरव मान सीआईएसएफ में दिल्ली में तैनात है। इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि तालाब में शव मिलने का मामला जानकारी में आया है। परिवार वाले पैर फिसलने से तालाब में गिरना बता रहे हैं।