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Baghpat News: रंगोली बनाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश

Sat, 17 Oct 2026 06:01 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत
संवाद न्यूज एजेंसी, बागपत Updated Sat, 17 Oct 2026 06:01 PM IST
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Conveyed a message of environmental conservation by creating a rangoli
संवाद न्यूज एजेंसी
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खेकड़ा। कस्बे के एमएम डिग्री कॉलेज में शनिवार को सेवा ही संकल्प अभियान के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर लगाया गया। शिविर में स्वयं सेविकाओं ने रंगोली के माध्यम से आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया।

रानी लक्ष्मीबाई समूह की स्वयं सेविका जीनत, राधा, शिवी, रुपाली, तनीषा और सरोजनी नायडू समूह की खुशी, वंशिका, हर्षित एवं तनिष्का ने आकर्षक रंगोली बनाई। स्वयंसेविकाओं ने आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। इस दौरान डॉ. जगदीश, डॉ. भवानी रामचंद्रन, डॉ. शैलेंद्र, डॉ. स्वाति, डॉ. गुंजन सिंह, डॉ. रजनीश मौजूद रहे।
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