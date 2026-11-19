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शाहपुर बड़ौली निवासी राजवीर उपाध्याय ने दो दिन पहले बागपत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका बेटा सौरभ दिल्ली से मुंबई जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में लॉन्ड्री का सामान पहुंचाने वाले ठेकेदार के पास काम करता था। रविवार शाम को सौरभ बाइक लेकर घर से निकला था। अगले दिन उन्हें सौरभ के हादसे में घायल होने की जानकारी मिली। जिला अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने सौरभ को मृत पाया। राजवीर उपाध्याय ने आरोप लगाया कि गौरीपुर मोड़ पर रहने वाले ताहिर पर सौरभ के 90 हजार रुपये उधार थे। ताहिर ने पैसे देने की बात कहकर सौरभ को अपने कमरे पर बुलाया और शराब पिलाई। इसके बाद सौरभ को भवन निर्माण सामग्री और फर्नीचर से लदी ई-रिक्शा में बैठाकर शाहपुर बड़ौली लाया जा रहा था। नैथला मोड़ से आगे पहुंचने पर ई-रिक्शा पलट गई, जिससे सौरभ की मौत हो गई।जांच अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस की पड़ताल में कई नए तथ्य सामने आए हैं। जांच में पता चला कि ताहिर के कमरे पर शराब पीने के बाद सौरभ की पिटाई भी की गई थी। ई-रिक्शा चालक अवनीश के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इन तथ्यों के आधार पर पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या की धारा बढ़ाई।-पिता ने लगाया लापरवाही का आरोपराजवीर उपाध्याय ने अपनी प्राथमिकी में अवनीश, ताहिर और एक अज्ञात युवक पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि ई-रिक्शा पलटने से उनके बेटे की जान गई। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, उन्हें न्यायालय से जमानत मिल गई है।