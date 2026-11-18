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फोटो- चारसंवाद न्यूज एजेंसीबागपत। शहर के चमरावल रोड स्थित सेंट एंजेल्स पब्लिक स्कूल में बुधवार को दो दिवसीय इंटर हाउस बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के पहले दिन दो टीमों ने जीत दर्ज की, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल बृहस्पतिवार को खेले जाएंगे।जूनियर बालक वर्ग के पहले मैच में रेड हाउस ने येलो हाउस को 20-14 से हराया। रेड हाउस के सिद्धार्थ ने नौ, विराट ने छह, अनमोल ने तीन और अंशुमन ने दो अंक बनाए। येलो हाउस के यश ने पांच, आयुष ने चार, अरनव ने तीन और माधव ने दो अंक प्राप्त किए। दूसरे मैच में ग्रीन हाउस ने ब्लू हाउस को 16-9 से मात दी। ग्रीन हाउस के हिमांशु ने सात, सात्विक ने पांच और अनिरुद्ध ने चार अंक हासिल किए। ब्लू हाउस के नमन ने पांच, अथर्व ने तीन और शिवांश ने एक अंक बनाया।स्कूल प्रबंधक अजय गोयल ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। यह दो दिवसीय प्रतियोगिता सेंट एंजेल्स पब्लिक स्कूल के चमरावल रोड परिसर में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार को खेले जाएंगे। इस आयोजन में अक्षय, राजीव कुमार, बबलेश कुमार, सूरज, अजीत कुमार, हनित और कृष्ण कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।