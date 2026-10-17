Baghpat News: सीता हरण और लंका दहन की लीला दिखाई

फोटो-पांचसंवाद न्यूज एजेंसीदाहा। पलड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर दो में बच्चों ने रामलीला का मंचन किया। बच्चों ने सीता हरण व लंका दहन की लीला दिखाई। बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाध्यापक रविश कुमार ने भगवान श्रीराम की आरती कर किया। इसके बाद बच्चों ने भगवान श्रीराम, माता सीता, भगवान हनुमान, रावण, मारीच का अभिनय किया। बच्चों ने रावण द्वारा माता सीता के हरण और भगवान हनुमान द्वारा लंका दहन की लीला दिखाई। वहां दिखाया गया कि जब सीता का हरण कर रावण ले जाता है तो उनका युद्ध जटायु के साथ होता है, जिसमें उनका वध हो जाता। माता सीता की खोज में हनुमान जाते हैं और उन्हें ढूंढने के बाद लंका का दहन कर देते हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उमेश कुमार, स्वाति छिल्लर, प्रेरणा धाकर आदि मौजूद रहे।