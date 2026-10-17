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Baghpat News: सीता हरण और लंका दहन की लीला दिखाई

Sat, 17 Oct 2026 05:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 05:42 PM IST
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The episodes of the abduction of Sita and the burning of Lanka were enacted.
पलड़ी के प्राथमिक विद्यालय में रामलीला का मंचन करते विद्यार्थी। स्रोत ​शिक्षक
पलड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर दो में रामलीला का मंचन किया
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फोटो-पांच
संवाद न्यूज एजेंसी
दाहा। पलड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय नंबर दो में बच्चों ने रामलीला का मंचन किया। बच्चों ने सीता हरण व लंका दहन की लीला दिखाई। बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाध्यापक रविश कुमार ने भगवान श्रीराम की आरती कर किया। इसके बाद बच्चों ने भगवान श्रीराम, माता सीता, भगवान हनुमान, रावण, मारीच का अभिनय किया। बच्चों ने रावण द्वारा माता सीता के हरण और भगवान हनुमान द्वारा लंका दहन की लीला दिखाई। वहां दिखाया गया कि जब सीता का हरण कर रावण ले जाता है तो उनका युद्ध जटायु के साथ होता है, जिसमें उनका वध हो जाता। माता सीता की खोज में हनुमान जाते हैं और उन्हें ढूंढने के बाद लंका का दहन कर देते हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत करने पर बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उमेश कुमार, स्वाति छिल्लर, प्रेरणा धाकर आदि मौजूद रहे।
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