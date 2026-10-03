Baghpat: स्कूल बचाने के लिए धरने पर बैठीं छात्राएं और शिक्षक, पुरा महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का चल रहा काम

पुरा महादेव गांव में बेटियों को शिक्षा देने के लिए वर्ष 2005 में वित्तविहीन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चालू किया गया था। शुरू में विद्यालय को कक्षा छह से आठवीं तक की मान्यता मिली थी और उस समय विद्यालय में 50 छात्राओं का दाखिला कराकर पढ़ाई शुरू कराई गई थी। तीन साल बाद हाईस्कूल तक की मान्यता ली गई और वहां छात्राओं को शिक्षा देने के लिए नौ शिक्षकों की तैनाती की गई। इसमें प्रधानाचार्य सुशील, संगीता, अर्चना, कुसुम, नीतू, सुनीता, वर्षा, नीलम आदि शामिल हैं। धीरे-धीरे छात्राओं की संख्या बढ़ती गई और अब वर्तमान में विद्यालय में 110 छात्राएं पढ़ती हैं। प्रधानाचार्य सुशील ने बताया कि 20 साल से विद्यालय संचालित है और अब पुरा महादेव मंदिर की जीर्णोद्धार चल रहा है। ऐसे में विद्यालय मंदिर के जीर्णोद्धार की जद में आ गया है और विद्यालय को तोड़ा जा रहा है। इससे विद्यालय को संचालित करने में परेशानी हो रही है। उन्होंने मंदिर प्रबंध समिति से 500 मीटर दूर विद्यालय को चालू करने के लिए भवन निर्माण करवाने की मांग उठाई है ताकि छात्राओं को शिक्षा मिलती रहे।

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