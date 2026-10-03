Baghpat: रात में पिलाया दूध, सुबह हो गई नवजात बच्ची की मौत, चौथी बेटी होने पर हत्या का शक

रात में दो बार पिलाया दूध, सुबह मौत होने का पता चला

रेनू ने बताया कि उसके परिवार में तीन बेटियां माही (7), परिधि (4), जिया (3) साल हैं। शुक्रवार शाम सीएचसी में प्रसव होने पर चौथी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद परिवार वाले सीएचसी से छुट्टी दिलाकर घर ले गए थे। शुक्रवार रात करीब 11 बजे और फिर तीन बजे उसने नवजात बेटी को दूध पिलाया। कमरे में पंखा चलने के कारण नवजात बच्ची को चादर के नीचे लेटाकर सुला दिया था। इसके बाद शनिवार की सुबह करीब छह बजे नींद से जागी तो बेटी में कोई हलचल नहीं हुई। इसकी जानकारी सास-ससुर समेत अन्य लोगों को दी तो सीएचसी में दिखाने ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद पुलिसकर्मी आ गए और जांच में जुट गए।