Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Shopkeeper murdered in dispute over placing goods outside the shop

Baghpat News: दुकान के बाहर सामान रखने के विवाद में दुकानदार की हत्या

Sat, 07 Nov 2026 01:48 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 01:48 AM IST
विज्ञापन
Shopkeeper murdered in dispute over placing goods outside the shop
दुकान के बाहर सामान रखने के विवाद में दुकानदार की हत्या
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
छपरौली। पानीपत के रेलवे रोड पर दुकान लगाने को लेकर हुए झगड़े में मोबाइल एसेसीरीज कारोबारी विदेश जिंदल (40) की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को मिल गई है।
छपरौली कस्बे की पट्टी भुवाला की रहने वाले विदेश जिंदल 25 साल पहले पानीपत में रहकर मोबाइल एसेसीरीज का काम कर रहे थे। धनतेरस पर्व पर शुक्रवार की सुबह दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर दूसरे दुकानदार के साथ उनका झगड़ा हो गया। सीने में चोट लगने से विदेश जिंदल की मौत हो गई।
विज्ञापन

विदेश जिंदल मूल रूप से कस्बे की पट्टी भुवाला के रहने वाले थे। करीब 15 साल पहले कारोबार करने के लिए पानीपत चले गए थे।
उनके ताऊ बलराम जिंदल ने बताया कि
विदेश के बड़े भाई नवीन दिल्ली में नौकरी करते हैं और दूसरे भाई मनमोहन गोशाला की देखभाल करते हैं। विदेश की मौत होने का पता चलते ही काफी लोग पानीपत चले गए। वही पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं। इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि घटना हरियाणा की हैं। वही की पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed