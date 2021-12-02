Baghpat News: दुकान के बाहर सामान रखने के विवाद में दुकानदार की हत्या

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संवाद न्यूज एजेंसीछपरौली। पानीपत के रेलवे रोड पर दुकान लगाने को लेकर हुए झगड़े में मोबाइल एसेसीरीज कारोबारी विदेश जिंदल (40) की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। घटना की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को मिल गई है।छपरौली कस्बे की पट्टी भुवाला की रहने वाले विदेश जिंदल 25 साल पहले पानीपत में रहकर मोबाइल एसेसीरीज का काम कर रहे थे। धनतेरस पर्व पर शुक्रवार की सुबह दुकान के बाहर सामान रखने को लेकर दूसरे दुकानदार के साथ उनका झगड़ा हो गया। सीने में चोट लगने से विदेश जिंदल की मौत हो गई।विदेश जिंदल मूल रूप से कस्बे की पट्टी भुवाला के रहने वाले थे। करीब 15 साल पहले कारोबार करने के लिए पानीपत चले गए थे।उनके ताऊ बलराम जिंदल ने बताया किविदेश के बड़े भाई नवीन दिल्ली में नौकरी करते हैं और दूसरे भाई मनमोहन गोशाला की देखभाल करते हैं। विदेश की मौत होने का पता चलते ही काफी लोग पानीपत चले गए। वही पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार में एक बेटी और दो बेटे हैं। इस मामले में सीओ अंशु जैन का कहना है कि घटना हरियाणा की हैं। वही की पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है।