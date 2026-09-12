अंकित बालियान हत्याकांड: आज डीएम-एसपी से खाप चौधरियों की वार्ता, पंचायत में तय हुई ये बात
अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर बंतीखेड़ा में हुई पंचायत में निर्णय लिया गया कि शनिवार को डीएम और एसपी से वार्ता की जाएगी। अधिकारियों से बातचीत के बाद आगे की रणनीति तय होगी।
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शामली के बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी गायक अंकित बालियान हत्याकांड को लेकर शुक्रवार शाम उनके आवास पर खाप चौधरियों और समाज के लोगों की पंचायत हुई। पंचायत में तय किया गया कि शनिवार को दोपहर 11 बजे कलक्ट्रेट सभागार में डीएम और एसपी के साथ वार्ता की जाएगी। अधिकारियों से बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल पंचायत में किसी आंदोलन या कार्यक्रम की तारीख घोषित नहीं की गई है।
पंचायत में जुटे खाप चौधरी और समाज के लोग
अंकित बालियान के आवास पर हुई पंचायत में भाकियू अध्यक्ष और बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत, गठवाला खाप के थांबेदार बाबा श्याम सिंह बहावड़ी समेत कई खापों के चौधरी, थांबेदार, बुजुर्ग और समाज के लोग पहुंचे।
पंचायत में अंकित को न्याय दिलाने के लिए आगे की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह परिवार और समाज के लिए बेहद दुख की घड़ी है। अंकित के परिवार के साथ पूरा गांव और समाज खड़ा है।
पहले प्रशासन से वार्ता, फिर लिया जाएगा फैसला
पंचायत में सभी लोगों ने अपनी बात रखी। आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि तत्काल किसी आंदोलन या कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाएगी। पहले शासन-प्रशासन के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और उनके जवाब व कार्रवाई के बारे में जानकारी ली जाएगी।
बाबा श्याम सिंह ने बताया कि डीएम और एसपी ने शनिवार सुबह 11 बजे वार्ता का समय दिया है। कलक्ट्रेट सभागार में होने वाली बैठक में बालियान खाप के बाबा नरेश टिकैत, गठवाला खाप के बाबा श्याम सिंह और अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी समेत अन्य खाप प्रतिनिधि शामिल होंगे।
पंचायत में मौजूद लोगों से अपील की गई कि वे शनिवार को पुलिस-प्रशासन के साथ होने वाली वार्ता तक इंतजार करें। अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद जो परिस्थितियां सामने आएंगी, उनके आधार पर सभी की सहमति से आगे का निर्णय लिया जाएगा।
पंचायत में यह भी तय किया गया कि समाज से जुड़े किसी भी अगले कदम की जानकारी और निर्णय सभी की सहमति से लिया जाएगा।
26 अगस्त को हुई थी अंकित की हत्या
हरियाणवी गायक अंकित बालियान की 26 अगस्त की शाम शामली में आर्यपुरी नाला पटरी पर चार शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी।
31 अगस्त की सुबह पुलिस मुठभेड़ में 50-50 हजार रुपये के इनामी शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे। हत्याकांड में सत्यम कादियान और आर्यन संधु वांछित चल रहे हैं। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
पंचायत में ये लोग रहे मौजूद
पंचायत में बाबा संजय कालखंडे, सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान, सुरेंद्र सिंह तोमर, अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी, शोकिंद्र सिंह, अजय चौधरी, विदेश मलिक, आशीष चौधरी और प्रभात मलिक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।