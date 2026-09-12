अंकित बालियान हत्याकांड: आज डीएम-एसपी से खाप चौधरियों की वार्ता, पंचायत में तय हुई ये बात

26 अगस्त को हुई थी अंकित की हत्या

हरियाणवी गायक अंकित बालियान की 26 अगस्त की शाम शामली में आर्यपुरी नाला पटरी पर चार शूटरों ने अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी।



31 अगस्त की सुबह पुलिस मुठभेड़ में 50-50 हजार रुपये के इनामी शूटर सुमित और मोहित मारे गए थे। हत्याकांड में सत्यम कादियान और आर्यन संधु वांछित चल रहे हैं। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है।



पंचायत में ये लोग रहे मौजूद

पंचायत में बाबा संजय कालखंडे, सर्व खाप मंत्री सुभाष बालियान, सुरेंद्र सिंह तोमर, अंतरराष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनु चौधरी, शोकिंद्र सिंह, अजय चौधरी, विदेश मलिक, आशीष चौधरी और प्रभात मलिक समेत अन्य लोग मौजूद रहे।