Baghpat News: मोबाइल नहीं मिलने पर छात्रा ने पैरासिटामॉल की 10 गोलियां निगलीं
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:41 AM IST
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खेकड़ा। मोबाइल नहीं मिलने पर 11वीं कक्षा की छात्रा ने घर में रखी पैरासिटामॉल की 10 गोलियां निगल लीं। इससे उसकी हालत बिगड़ गई, जिसका पता चलने पर परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन निजी अस्पताल में लेकर चले गए।
कस्बे के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा बृहस्पतिवार को मोबाइल में गाने सुन रही थी। तभी उसके छोटे भाई ने वहां आकर मोबाइल छीन लिया और बाहर लेकर चला गया। छात्रा ने मोबाइल वापस मांगा, लेकिन भाई ने नहीं दिया। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। मां ने बताया कि छोटा भाई मोबाइल लेकर घर मैदान में खेलने चला गया। इससे क्षुब्ध बेटी ने घर में रखीं पैरासिटामॉल की गोली का पत्ता उठाया और 10 गोलियां निकालकर पानी से निगल गई।
थोड़ी देर बाद उसे उल्टी होने लगी। हालत ज्यादा खराब होने पर सीएचसी लेकर चले गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी आए और जानकारी हासिल कर चले गए। इस मामले में सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि भाई-बहन में आपस में झगड़ा हो गया था। उपचार के बाद छात्रा की हालत में सुधार है। संवाद
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कस्बे के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा बृहस्पतिवार को मोबाइल में गाने सुन रही थी। तभी उसके छोटे भाई ने वहां आकर मोबाइल छीन लिया और बाहर लेकर चला गया। छात्रा ने मोबाइल वापस मांगा, लेकिन भाई ने नहीं दिया। इसको लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। मां ने बताया कि छोटा भाई मोबाइल लेकर घर मैदान में खेलने चला गया। इससे क्षुब्ध बेटी ने घर में रखीं पैरासिटामॉल की गोली का पत्ता उठाया और 10 गोलियां निकालकर पानी से निगल गई।
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थोड़ी देर बाद उसे उल्टी होने लगी। हालत ज्यादा खराब होने पर सीएचसी लेकर चले गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी आए और जानकारी हासिल कर चले गए। इस मामले में सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि भाई-बहन में आपस में झगड़ा हो गया था। उपचार के बाद छात्रा की हालत में सुधार है। संवाद
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