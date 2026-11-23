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रटौल कस्बा स्थित विनयपुर गांव में सोमवार सुबह 12वीं कक्षा के छात्र हर्ष (17) की बुखार से मौत हो गई। गांव में 30 से ज्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी शिविर नहीं लगाया जा रहा है। इससे लोगों को निजी चिकित्सकों के पास उपचार करवाना पड़ रहा है। गांव के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर लगवाने की मांग की है।

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गांव के नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनका बेटा हर्ष रटौल कस्बे के सेंट मेरी इंटर कॉलेज में कक्षा 12 का छात्र था। बेटे को एक सप्ताह पहले बुखार हुआ था, उसका एक निजी चिकित्सक के यहां उपचार चल रहा था। रविवार की शाम को बेटे की हालत ज्यादा खराब होने लगी और अधिक उल्टी होने के कारण गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां भी आराम नहीं लगा और सोमवार सुबह हर्ष की मौत हो गई।



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वहीं गांव में माया, रविता, रूमन, धनवीर, रितिक, जतन, समीर, सुशील, सोनू, सविता, राकेश, यशोदा, मोनू, राहुल समेत 30 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। मनोज प्रधान, ज्ञानेंद्र, शुएब, धन्नू, विनोद आदि ने बताया कि दो माह से गांव में बुखार की चपेट में लोग आ रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी गांव में स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया जा रहा है।

इस कारण मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पीएचसी से उपचार कराने के बाद भी राहत नहीं मिलने के कारण उन्हें निजी चिकित्सक के यहां जाना पड़ रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से गांव में शिविर लगाकर मरीजों को दवाई वितरित कराने की मांग की है।

