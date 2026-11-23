सहारनपुर: 100 साल पुरानी मस्जिद गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा; ये बोले सीजेआई
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Mon, 23 Nov 2026 09:38 PM IST
सार
Saharanpur News: सहारनपुर में कलक्ट्रेट स्थित पुरानी मस्जिद को गिरा दिया गया। इसके बाद मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि हर अवमानना मामले को सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सकता।
विज्ञापन
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में करीब 100 साल पुरानी मस्जिद को गिराए जाने के मामले में याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मस्जिद को गिराने की कार्रवाई शीर्ष अदालत के 2024 के उस फैसले में तय बुलडोजर कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
विज्ञापन
Trending Videos
सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की पीठ इमरान अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कराने का आरोप लगाया गया था। पीठ ने मामले के तथ्यों की सीधे जांच करने से इंकार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हर उल्लंघन सीधे शीर्ष अदालत में नहीं लाया जा सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीजेआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने वाला हर आदेश वापस सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकता। आपको संबंधित हाईकोर्ट जाना होगा। पीठ ने कहा कि यह तय करने के लिए कि बुलडोजर कार्रवाई संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ है या नहीं, संबंधित घटनाक्रम और परिस्थितियों की जांच जरूरी है। यह काम क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट के लिए अधिक उपयुक्त है।
सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले हाईकोर्ट में तथ्यों के आधार पर अपना मामला रखे। यदि वहां राहत नहीं मिलती है तो वह सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि हाईकोर्ट जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन पाता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने हाईकोर्ट से मामले का शीघ्र निपटारा करने को भी कहा। याचिका अधिवक्ता आफताब अली खान के माध्यम से दाखिल की गई थी।
ये है मामला
कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के खिलाफ मार्च 2025 में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला प्रशासन की ओर से लेखपाल ने वाद दायर किया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी दलील और साक्ष्यों को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 जुलाई 2026 को कलक्ट्रेट परिषद स्थित मस्जिद को अवैध घोषित किया। इसके साथ ही मस्जिद पक्ष पर करीब 6. 41 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। मस्जिद पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी।
कलक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के खिलाफ मार्च 2025 में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला प्रशासन की ओर से लेखपाल ने वाद दायर किया था। इसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी दलील और साक्ष्यों को सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 16 जुलाई 2026 को कलक्ट्रेट परिषद स्थित मस्जिद को अवैध घोषित किया। इसके साथ ही मस्जिद पक्ष पर करीब 6. 41 करोड़ रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। मस्जिद पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ जिला जज की अदालत में अपील दायर की थी।
मामले में पहली सुनवाई 22 जुलाई को हुई। इसके बाद करीब 17 तारीखों में सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने मस्जिद पक्ष की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया था। जिला जज की अदालत ने दो सितंबर को दिए अपने फैसले में सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद जिला प्रशासन की ओर से पांच सितंबर को सुबह करीब 7:30 बजे कलेक्ट परिसर से मस्जिद को हटाने का काम शुरू किया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर सुनवाई जारी है।
ये भी देखें...
सहारनपुर: ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर सीओ को हटाया, 19 वीडियो हटाने के लिए एक्स को लिखा पत्र
ये भी देखें...
सहारनपुर: ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर सीओ को हटाया, 19 वीडियो हटाने के लिए एक्स को लिखा पत्र