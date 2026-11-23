बागपत में पुलिस मुठभेड़: परिवार से हाईवे पर लूट करने वाला बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली; 30 से अधिक मुकदमे
बागपत के बड़ौत में पुलिस ने मेरठ के परिवार से हाईवे पर लूट करने के आरोपी सुरेंद्रपाल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने लूटा गया हार, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद किया।
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बागपत के बड़ौत में मेरठ के परिवार से हाईवे पर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सोमवार तड़के बड़ौली-बड़का मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में गाजियाबाद निवासी सुरेंद्रपाल पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी अमजद फरार हो गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटा गया पीली धातु का हार, चोरी की अपाचे बाइक, फर्जी नंबर प्लेट और तमंचा बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक, सुरेंद्रपाल पर अलग-अलग जिलों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
मेरठ के शास्त्रीनगर निवासी विक्रांत गौतम 21 नवंबर की रात अपनी पत्नी सावित्री गौतम और बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह के साथ बड़ौत में रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सीओ कार्यालय से करीब 100 मीटर दूर बाइक सवार दो बदमाशों ने उन्हें रोक लिया।
बदमाशों ने तमंचा दिखाकर सावित्री गौतम के गले से हार और अन्य जेवर लूट लिए। विरोध करने पर विक्रांत गौतम के सिर पर तमंचे से वार कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले में विक्रांत की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
चेकिंग के दौरान पुलिस पर की फायरिंग
पुलिस के अनुसार, सोमवार तड़के बड़ौली-बड़का मार्ग पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दो संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। इस पर उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सुरेंद्रपाल पुत्र कांति प्रसाद निवासी उत्तरांचल कॉलोनी, नंदग्राम, गाजियाबाद के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी अमजद मौके से फरार हो गया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटा गया पीली धातु का हार बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल चोरी की अपाचे बाइक, फर्जी नंबर प्लेट, .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस भी मिला है।
पुलिस के मुताबिक, सुरेंद्रपाल पर गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और हापुड़ समेत कई जिलों में लूट, चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
पूछताछ में सुरेंद्रपाल ने पुलिस को बताया कि उसकी मुलाकात अमजद से बुलंदशहर जेल में हुई थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर 21 नवंबर को बड़ौत में राज्यमंत्री केपी मलिक वाली गली के पास महिला से हार लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस फरार आरोपी अमजद की तलाश में जुटी है।
सीओ बड़ौत अंशु जैन ने बताया कि मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। उसके फरार साथी की तलाश की जा रही है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है।