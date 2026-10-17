Baghpat News: कबड्डी प्रतियोगिता में पांची की जूनियर ए टीम जीती

फोटो-एकसंवाद न्यूज एजेंसीरटौल। पांची और कहरका गांव के प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया और विजेता जिला स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रधान मोहम्मद नासिर ने फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में पांची जूनियर ए व जूनियर बी के बीच कबड्डी हुई। जूनियर ए ने 14-10 से जीत दर्ज की। इस दौरान प्रधानाध्यापक जगपाल सिंह, असलम, अमित कुमार, संजय कुमार, अरुण आदि मौजूद रहे। कहरका के प्राथमिक विद्यालय में प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाध्यापक आलोक गौड़ ने फीता काटकर किया। ऊंची कूद में उमरगुल ने प्रथम, शुभान ने द्वितीय और आलोक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सौ मीटर दौड़ में गुंजन ने प्रथम, अरहमा ने द्वितीय व जोया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर मोनू कुमार, आलोक गौड़, मनोज कुमार, पवन, तोशी आदि मौजूद रहे।