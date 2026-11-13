यूपी: राष्ट्रपति भवन में तैनात जवान पर हमले के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली; दूसरा भी पकड़ा गया
बागपत में राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। रमाला पुलिस ने गन्ने के एक खेत को घेर लिया, जहां ये दोनों संदिग्ध छिपे हुए थे। पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया। दूसरे को भी पकड़ लिया गया है।
विस्तार
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो वांछित संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर राष्ट्रपति भवन में तैनात एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करने का आरोप है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है।
यह घटना दिवाली की रात पड़ोसियों के बीच हुई गोलीबारी से संबंधित है। उस गोलीबारी में राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली लग गई थी। इस मामले में रमाला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस सौरभ कुमार पर हमला करने वाले धीरज और मोनू की तलाश कर रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज रमाला पुलिस को सूचना मिली कि दोनों संदिग्ध गन्ने के एक खेत में छिपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत उस खेत को घेर लिया।
मुठभेड़ और गिरफ्तारी
घेराबंदी के दौरान आरोपी धीरज ने मौके से भागने की कोशिश की। भागते समय उसने पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में धीरज के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने धीरज को मौके पर ही पकड़ लिया।
घायलों का उपचार
पुलिस ने दूसरे आरोपी मोनू को भी उसी गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। धीरज और मोनू दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह के अनुसार, दोनों आरोपी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
#WATCH | Uttar Pradesh | Baghpat SP Purnendu Singh says, "On the night of Diwali, during a shootout between neighbours, Saurabh Kumar—a security guard posted at the Rashtrapati Bhavan—was struck by a bullet. A case regarding this incident was registered at the Ramala police station. Ongoing efforts were being made to apprehend the wanted suspects, Dheeraj and Monu. Today, the Ramala police surrounded a sugarcane field where the two suspects were hiding. During the operation, Dheeraj opened fire on the police in an attempt to escape; he was wounded when the police returned fire. Both Dheeraj and Monu have been arrested and taken to a hospital. They are currently out of danger, and further legal action will be initiated against them shortly." (Source: Police Media Cell)— ANI (@ANI) November 13, 2026