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यूपी: राष्ट्रपति भवन में तैनात जवान पर हमले के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, पैर में लगी गोली; दूसरा भी पकड़ा गया

Fri, 13 Nov 2026 09:33 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Sharukh Khan Updated Fri, 13 Nov 2026 09:33 AM IST
सार

बागपत में राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली मारने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। रमाला पुलिस ने गन्ने के एक खेत को घेर लिया, जहां ये दोनों संदिग्ध छिपे हुए थे। पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी घायल हो गया। दूसरे को भी पकड़ लिया गया है।

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UP Encounter: Accused in Attack on President's Bodyguard Shot in Leg, Second Suspect Arrested
baghpat police encounter - फोटो : एएनआई

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद दो वांछित संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन संदिग्धों पर राष्ट्रपति भवन में तैनात एक सुरक्षा गार्ड पर हमला करने का आरोप है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है।

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यह घटना दिवाली की रात पड़ोसियों के बीच हुई गोलीबारी से संबंधित है। उस गोलीबारी में राष्ट्रपति भवन में तैनात सुरक्षा गार्ड सौरभ कुमार को गोली लग गई थी। इस मामले में रमाला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह ने इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस सौरभ कुमार पर हमला करने वाले धीरज और मोनू की तलाश कर रही थी। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आज रमाला पुलिस को सूचना मिली कि दोनों संदिग्ध गन्ने के एक खेत में छिपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत उस खेत को घेर लिया।

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मुठभेड़ और गिरफ्तारी

घेराबंदी के दौरान आरोपी धीरज ने मौके से भागने की कोशिश की। भागते समय उसने पुलिस दल पर गोली चला दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में धीरज के पैर में गोली लग गई और वह घायल हो गया। पुलिस ने धीरज को मौके पर ही पकड़ लिया।

 

घायलों का उपचार

पुलिस ने दूसरे आरोपी मोनू को भी उसी गन्ने के खेत से गिरफ्तार कर लिया। धीरज और मोनू दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस अधीक्षक पूर्णेंदु सिंह के अनुसार, दोनों आरोपी फिलहाल खतरे से बाहर हैं। उनके स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
 

 

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