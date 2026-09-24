Baghpat News: कार की टक्कर से लेखपाल के भाई की मौत

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बोड्ढा गांव निवासी सुरेशपाल ने बताया कि उनका बड़ा बेटा अनुज गोरखपुर में लेखपाल है। दीपक पानीपत की एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था। वह रोजाना बाइक से ड्यूटी पर आता-जाता था। मंगलवार रात वह ड्यूटी से लौटते समय कुर्डी गांव में अपने दोस्त से मिलने जा रहा था। कुर्डी नांगल गांव के गेट के पास सामने से आई कार ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। राहगीरों ने दीपक को अस्पताल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।सुरेशपाल ने बताया कि दीपक तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर था और अविवाहित था। इस मामले में सीओ अंशु जैन ने बताया कि कार की टक्कर से हादसा हुआ है। पुलिस कार और उसके चालक का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। तहरीर मिलने पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।