Baghpat News: सांकरौद के शिव मंदिर के पुजारी की ग्वालियर में बुखार से मौत
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:45 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:45 AM IST
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खेकड़ा। सांकरौद गांव स्थित शिव मंदिर के पुजारी प्रदीप शर्मा का बृहस्पतिवार को ग्वालियर में निधन हो गया। उन्हें बुखार था और परिजन उपचार के लिए ग्वालियर ले गए थे।
प्रदीप शर्मा पिछले 20 वर्ष से सांकरौद गांव के शिव मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे। वह मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले थे। करीब 20 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। उन्होंने पहले निजी चिकित्सक से उपचार कराया, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर ले गए। ग्वालियर के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। पुजारी के निधन पर ग्रामीणों ने शोक व्यक्त किया। सांकरौद गांव के संजय त्यागी, पप्पू धामा, देवेंद्र धामा और पालेराम ने दुख जताया।
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प्रदीप शर्मा पिछले 20 वर्ष से सांकरौद गांव के शिव मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा दे रहे थे। वह मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले थे। करीब 20 दिन पहले उन्हें बुखार आया था। उन्होंने पहले निजी चिकित्सक से उपचार कराया, लेकिन आराम नहीं मिला। इसके बाद परिजन उन्हें बेहतर उपचार के लिए ग्वालियर ले गए। ग्वालियर के एक अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। पुजारी के निधन पर ग्रामीणों ने शोक व्यक्त किया। सांकरौद गांव के संजय त्यागी, पप्पू धामा, देवेंद्र धामा और पालेराम ने दुख जताया।
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