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कलक्ट्रेट पहुंचे सदस्यों ने बताया कि कल 14 नवंबर को गांव में विकास कार्यों के लिए एक बैठक हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान ग्राम विकास अधिकारी अनिल कुमार मान ने महिलाओं के साथ अभद्रता की। साथ ही, उन्होंने कॉलम पूरे करने के लिए सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर भी किए। जब सदस्यों ने इसका विरोध किया, तो उन्हें प्राथमिकी दर्ज कराने की धमकी दी गई। सदस्यों का कहना है कि गांव के विकास कार्यों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे गांव के लोगों को काफी परेशानी हो रही है।जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल ने मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार को जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति आरोपों की गहनता से पड़ताल करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।