बुराइयों का त्याग करने से मिलती है मन को शांति : पंडित राजेश

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फोटो-संवाद न्यूज एजेंसीखेकड़ा। दशलक्षण महापर्व के अवसर पर कस्बे के जैन मंदिरों में उत्तम त्याग धर्म भक्ति भाव से मनाया गया। साथ ही भगवान शांतिनाथ की पूजा की गई। बुधवार को श्रद्धालुओं ने भगवान शांतिनाथ की नित्य नियम पूजा में भाग लिया।शांतिनाथ दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में पंडित राजेश राज ने इंद्र ध्वज महामंडल विधान शुरू कराया। इस विधान के पुण्यार्जक कमल जैन और आर्जव जैन रहे। पंडित राजेश राज ने इस दौरान कहा कि बुराइयों का त्याग करने से ही मन को शुद्धि मिलती है। उन्होंने अच्छे आचरणों से घर-परिवार में वृद्धि होने की बात कही। बच्चों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।भगवान महावीर दिगंबर जैन मंदिर में मुनि सुब्रत विधान का आयोजन हुआ। इसमें भगवान की शांति धारा और अभिषेक का सौभाग्य राहुल जैन को प्राप्त हुआ। श्रद्धालुओं ने उत्तम त्याग धर्म की पूजा कर धर्म लाभ उठाया। बड़ागांव के त्रिलोक तीर्थ धाम जैन मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने उत्तम त्याग धर्म की पूजा की। यहां भगवान को 33 अर्घ्य अर्पित किए गए।