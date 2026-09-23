Baghpat News: विद्यार्थियों ने संसद और राष्ट्रपति भवन का किया भ्रमण

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फोटो-पांचसंवाद न्यूज एजेंसीबागपत। गेटवे इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने बुधवार को संसद और राष्ट्रपति भवन का शैक्षिक भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय कार्यप्रणाली और संविधान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।विद्यार्थी स्कूल प्रबंधक कृष्णपाल अध्यक्ष और प्रधानाचार्य अमित चौहान के साथ इस भ्रमण पर गए थे। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा की कार्यप्रणाली को करीब से देखा। दोनों सदनों की बैठक व्यवस्था, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्धारित स्थानों को समझा। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठने की व्यवस्था, संसदीय कार्रवाई की जानकारी भी ली। छात्रों ने यह भी जाना कि कोई विधेयक किस प्रकार कानून का रूप लेता है। उन्हें भारत की शासन व्यवस्था और सांस्कृतिक विरासत के बारे में भी बताया गया। नए संसद भवन की स्थापत्य कला ने विद्यार्थियों को विशेष रूप से आकर्षित किया।भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने रालोद सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान से भी मुलाकात की। सांसद सांगवान ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने संसद की कार्यप्रणाली, जनप्रतिनिधियों की भूमिका और लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डाला। इस बातचीत से विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव मिला। यह भ्रमण छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षिक अनुभव साबित हुआ।